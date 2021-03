Un paio di giorni fa Xiaomi ha tenuto un evento importante in cui non sono solo stati presentati nuovi smartphone. ma è stata anche dettata una nuova linea. Per quanto riguarda ai dispositivi elettronici, è stato annunciato il primo smartphone pieghevole del marchio. Ovviamente non poteva che far parte della serie Mi Mix.

Il Mi Mix Fold è stato anche messo subito in vendita da parte di Xiaomi. Bisogna sottolineare che l’operazione è andata bene visto che le scorte del modello sono finite in pochissimi secondi, una manciata. C’è da specificare che non erano molte le unità a disposizione, ma visto il prezzo era comunque inaspettato.

Xiaomi ha di fatto venduto 22.000 Mi Mix Fold con un prezzo di 1299 euro, 10.000 yuan cinese. La vendita tra l’altro non era coordinata sul sito ufficiale della compagnia, ma piuttosto da venditori di terze parti. Per alcuni di questi il processo è durato un paio di secondi.

Xiaomi: il Mi Mix Fold

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi è composto da uno schermo interno OLED da 8,01 pollici e uno esterno sempre OLED da 6,2 pollici. Ad alimentare questi due pannelli ci pensa uno Snapdragon 888 che garantisce anche una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Anche sul comparto fotografico non sono andati giù leggeri con un sensore principale da 108 MP accompagnato da altri sensori. La batteria è da 5.020 mAh ed è supportata da una tecnologia di ricarica da 67W. A completare il tutto ci pensa un sistema di raffreddamento molto performante. In generale, a livello estetico ricorda il Galaxy Fold.