Vodafone: le tre nuove offerte fino a 100GB saranno disponibili per poco

Non ci sono altre aziende che riescono ad operare nel settore della telefonia mobile come Vodafone. Nonostante ci siano altri provider con prezzi più bassi e contenuti maggiori, la qualità di questo gestore è ancora irraggiungibile per tutti. In tutta Europa infatti non si fa altro che celebrare la grande estensione della rete di Vodafone, azienda che però qualche utente l’avrebbe perso proprio durante le ultime battute del 2020.

Il 2021 sta infatti servendo molto al noto colosso anglosassone per recuperare utenti perduti. Questi potrebbero ora approfittare grazie alle tre offerte lanciate all’inizio dell’anno, le quali sono ancora disponibili.

Vodafone: ecco le migliori offerte per provare a rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited