Stampante 3D: i migliori siti online per scaricare modelli tridimensionali

Avete da poco acquistato una stampante 3D ma non sapete da che parte iniziare? Non scoraggiatevi, per fortuna esistono dei siti online che vi permetteranno di stampare dei modelli già pronti. È corretto dire che molti di questi sono a pagamento, ma ce ne sono tanti altri gratuiti. Ecco alcuni tra i migliori siti per trovare modelli gratuiti per la stampa 3D.

Stampante 3D: la lista dei migliori siti online

Thingiverse è tra i migliori in assoluto. Qui puoi trovare oltre 50 mila disegni e modelli tridimensionali messi a disposizione dalla community. I file sono nel formato STL e per scaricarli non occorre registrarsi.

Cults 3D propone sia modelli gratis che a pagamento. Il database è organizzato per categorie come moda, arte, gioielli, casa, architettura o gadget.

Tale sito online ha in serbo oltre 40 mila modelli 3D, gratuiti e a pagamento. I file sono scaricabili nel formato STL e per utilizzarlo basta inserire il nome dell’oggetto che ti serve per poi cliccare sulla lente d’ingrandimento.

Qui troverai oltre 2 milioni di modelli per stampante 3D, disponibili in vari formati. In tal caso però sarà necessaria l’iscrizione.

CGTrader offre un database con oltre 760 mila modelli 3D. Per la ricerca è possibile utilizzare il filtro per il formato, il numero di poligoni e ad altri parametri.

Infine, la community in questione è nata per dar vita alla collaborazione tra designer 3D, i quali possono condividere, remixare e realizzare i loro progetti di stampa 3D. Sono disponibili oltre 15 mila modelli pronti per la stampa.