Su Netflix abbiamo la grande opportunità di trovare diverse serie TV di gran successo. Tra queste, non possiamo non menzionare una come Peaky Blinders. Di fatto, tutto il mondo sta attendendo delle notizie che riguardano la sesta stagione della serie inglese, la quale parla della banda omonima di Birmingham. I fan sicuramente sono a conoscenza del fatto che la fiction trova la sua ambientazione tra la prima e la seconda guerra mondiale, ed ora i Peaky Blinders sono alle prese con le innovazioni dal punto di vista tecnologico.

Per ora siamo arrivati alla quinta stagione della serie TV, tuttavia i fan attendono sempre con maggiori aspettative la sesta stagione, che senza ombra di dubbio sarà anche l’ultima. Cresce anche l’attesa sempre di più, in particolar modo quando si sono diffuse con maggiore frequenza le notizie dell’inizio delle riprese.

Tutto quello che sta accadendo sul set di Peaky Blinders

Già la notizia dell’arrivo della sesta stagione in arrivo ha fatto letteralmente salire l’attesa di tutti i fan alle stelle, ma ora la situazione è ancora più calda da quando sul profilo Twitter della serie TV c’è stata la pubblicazione di alcune foto ufficiali.

Pare che un tweet di qualche giorno fa, con tanto di condivisione di foto che ritraevano Cilian Muprhy, ovvero Thomas Shelby, durante una prova costume, abbia fatto impazzire i fan. Le immagini sono in tutto due, e fanno vedere l’attore irlandese con un tipico completo elegante stile Peaky Blinders.

Allo stato attuale, dobbiamo tutti aspettare che la fiction comunichi quando finiranno le riprese e di conseguenza la data di uscita ufficiale. Secondo le indiscrezioni, sembra che ci sarà un finale davvero mozzafiato.