Qualche giorno fa è scaduta la promozione di Kena Mobile che permetteva di ricevere buoni spesa in omaggio con la portabilità del proprio numero. Nonostante questo, per tutti coloro che hanno intenzione di passare a questo operatore virtuale ci sono ancora delle buone notizie. Sono infatti ancora valide alcune promozioni che partono da un costo di 7,99 euro al mese e che garantiscono minuti illimitati e giga.

Termina la promo dei buoni spesa ma continuano queste promo di Kena Mobile a partire da 7,99 euro al mese

Come già accennato, purtroppo è terminata la promozione dedicata ai buoni spesa in omaggio. Nel catalogo dell’operatore virtuale, però, sono ancora presenti altrettante valide e interessanti offerte e promozioni. Nello specifico, tutte queste promozioni di Kena Mobile non hanno alcun costo di attivazione sia in caso di nuova sim sia in caso di portabilità da altro operatore.

La prima promo ancora valida è la Kena 9,99. Con quest’ultima si avranno minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 100 GB di internet 4G (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa) ad un costo mensile di 9,99 euro. È riservata a tutti i clienti che attivano una nuova sim e a tutti coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

La seconda promo è Kena 7,99 che permette di avere ad un costo di 7,99 euro al mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 50 GB di traffico internet sempre con connettività 4G. È attivabile soltanto da chi attiva un nuovo numero.

Rimane infine valida la promo Kena 12,99 che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 70 GB di traffico internet in 4G a 12,99 euro al mese. Come riportato sul sito ufficiale, questa promo è attivabile solo da chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro Operatore.