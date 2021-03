L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha lanciato una nuova iniziativa per alcuni nuovi clienti. In particolare, chi richiederà la portabilità del numero potrà ricevere un buono spesa dall’importo di 10 euro e quest’ultimo sarà spendibile per gli acquisti presso alcuni punti vendita selezionati.

Come già accennato, alcuni nuovi clienti del noto operatore virtuale potranno ricevere e usufruire di un buono spesa di 10 euro. Per ottenerlo, sarà però necessario effettuare la portabilità del proprio numero telefonico e sarà necessario attivare alcune offerte selezionate. Sarà poi indispensabile attivare queste ultime direttamente sul sito web ufficiale (raggiungibile a questo link) e non presso un negozio Kena Mobile.

L’iniziativa sarà valida fino alle ore 10:00 del 29 marzo 2021. Qui di seguito vi elenchiamo le offerte valide per ricevere il bonus:

Kena 9,99 : minuti ed SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico internet ad un costo di 9,99 euro al mese (inclusi attivazione, SIM e consegna). Offerta rivolta ai clienti provenienti da Iliad e altri operatori virtuali ad esclusione di Very Mobile.

: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico internet ad un costo di 9,99 euro al mese (inclusi attivazione, SIM e consegna). Offerta rivolta ai clienti provenienti da Iliad e altri operatori virtuali ad esclusione di Very Mobile. Kena 12,99: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 70 GB di traffico internet ad un costo di 12,99 euro al mese (anche in questo caso inclusi attivazione, SIM e consegne). Offerta rivolta ai clienti provenienti da qualsiasi operatore telefonico.

Oltre a questo, ogni cliente potrà associare al proprio codice fiscale quattro schede SIM e, di conseguenza, potrà ottenere fino a quattro buoni per l’attivazione di ogni offerta di portabilità associata a queste ultime. Vi ricordiamo che il buono spesa sarà utilizzabile fino al 30 giugno 2021 prezzo alcuni punti vendita, come i supermercati delle catene Megamark e Carrefour.