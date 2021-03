Gli sconti in casa Bennet sono davvero incredibili, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere alle nuove interessanti promozioni, disponibili nei vari punti vendita in italia, con possibilità di fruirne però solo nei negozi fisici, non direttamente online sul sito ufficiale.

La campagna promozionale promette prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location in cui si è completato l’acquisto, oltre naturalmente all’essere completamente sbrandizzato, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dal produttore e non da un operatore telefonico.

Bennet: ecco la nuova campagna promozionale

La nuova campagna promozionale di Bennet parte da uno degli smartphone più recenti e richiesti di questo 2021, quale è l’Apple iPhone 12, il prodotto viene commercializzato alla cifra finale di 849 euro, per la versione no brand con 128GB di memoria integrata.

Sono presenti anche modelli più economici, legati più che altri al brand Samsung, tra cui troviamo Samsung Galaxy A51, disponibile all’acquisto a 219 euro, ma anche un Samsung Galaxy A20e da 129 euro. Non mancano occasioni per acquistare un tablet della stessa azienda, quale può essere il Samsung Galaxy Tab A7 da 239 euro, oppure televisori di ultima generazione, tra cui spicca sicuramente il TV LED di Samsung da 75 pollici in vendita a 999 euro.

Questo è solamente un piccolo assaggio di ciò che effettivamente vi aspetta da Bennet, se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate nel nostro articolo.