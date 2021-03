Anche questo mese gli utenti Android sarebbero cresciuti secondo le statistiche, le quali da ani ormai sono in favore di Google. Nonostante la concorrenza sia estremamente accesa, non ci sono dubbi: a dominare è ancora una volta il robottino verde, il quale continua la sua corsa in solitaria.

Nonostante Apple goda di un sistema operativo molto valido e che sta portando grandi successi, Android ha molti più utenti. Sono circa 2 miliardi le persone che in giro per il mondo si servono del robottino verde, il quale infatti è molto più diffuso. La ragione è molto semplice: uno smartphone Android costa tendenzialmente di meno rispetto ad uno smartphone di Apple. Inoltre c’è anche un altro aspetto da valutare che è la versatilità: personalizzare un dispositivo di Google è molto più facile. Il tutto anche grazie alla presenza del Play Store che riesce ad includere al suo interno tanti contenuti di primo livello. Questi possono essere sia gratis che a pagamento ma questa settimana ecco il gran regalo. Molti titoli saranno gratis in maniera del tutto eccezionale.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi ecco le migliori app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

La lista sottostante include al suo interno alcuni titoli a pagamento che solo oggi saranno gratis per gli utenti Android. Ecco la lista al completo: