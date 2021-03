Subito dopo aver scoperto come beneficiare del sistema wireless per Android Auto addentriamoci in quello che è stato confermato come l’imminente futuro aggiornamento in programma per la piattaforma. Tante le novità in gioco per la nuova revisione della piattaforma multimediale di Google che guadagna diversi punti sia lato funzioni che grafica. Cresce l’hype alla notizia di questo update inaspettato. Scopriamo in che cosa consiste.

Android Auto ed il nuovo aggiornamento: le novità anticipate dalla nuova lista di cambiamenti