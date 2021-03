Tra i prodotti Netflix più iconici senza dubbio va inserita la serie Stranger Things. L’idea dietro la nascita di questo show è la volontà di creare un quadro variegato ma ben preciso della cultura pop anni ’80. Tra i grandi meriti che vanno riconosciuti alla serie senza dubbio quello di aver fatto da traino per il successo di Netflix; la piattaforma di streaming grazie alla serie americana ha vissuto la sua definitiva consacrazione.

Le vicende raccontate in Stranger Things hanno luogo presso la cittadina di Hawkins nello stato americano dell’Indiana. Qui un gruppo di amici farà la conoscenza di Undi; una giovane ragazza cresciuta in una base militare segreta in cui veniva studiata per le sue abilita.

Stranger Things: a che punto siamo con la quarta stagione

Al momento le informazioni sulla nuova stagione di Stranger Things sono molto poche. Quello che sappiamo con certezza è che per la prima volta la narrazione abbandonerà Hawkins per seguire i ragazzi che hanno abbandonato la cittadina. Contemporaneamente poi dovremmo scoprire il destino toccato a Hopper. Il parte putativo di Undi infatti dopo l’atto eroico compiuto alla fine della terza stagione.

Stando a quanto visto nel primo teaser trailer rilasciato da Netflix il nostro ispettore si trova nelle mani dei russi che cercano di aprire un passaggio per il mondo SottoSopra. La quinta stagione sarebbe dovuta essere caricata sulla piattaforma streaming già alla fine del 2020; tuttavia la pandemia ha causato molti ritradì alla produzione che ad oggi non ha fornito certezze sulla nuova data d’uscita, i fan dovranno attendere ancora un po’.