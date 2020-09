In quest’ultimo periodo, il colosso sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente numerosi smartphone di diverse fasce di prezzo dotato del supporto alle reti di quinta generazione. Nel corso di queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha svelato un nuovo device low cost con supporto alla connettività 5G, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A42 5G.

Ecco il nuovo smartphone di Samsung con supporto al 5G

La nota azienda ha intenzione ormai di portare il supporto alle nuove reti 5G a tutti gli smartphone di tutte le fasce di prezzo e l’ultimo arrivato della fascia medio-bassa, come già accennato, è il nuovo Samsung Galaxy A42. Dal punto di vista prettamente estetico, possiamo notare come sul fronte ci sia un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale pari a 6.6 pollici.

La parte posteriore del nuovo entry-level di Samsung è poi caratterizzata dalla presenza di una zona quadrata con al suo interno alloggiate quattro fotocamere, mentre in basso è presente unicamente il logo dell’azienda. Da notare poi la rifinitura della backcover, la quale è divisa in quattro zone con delle tonalità e dei riflessi differenti. Sul lato destro del frame sono presenti il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, mentre sul lato sinistro è presente unicamente lo slot per inserire la scheda SIM.

Per il momento, il colosso sudcoreano non ha voluto fornire molti dettagli riguardo la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy A42 5G, ma ha assicurato che fornirà maggiori informazioni in seguito. Vi ricordiamo che questo smartphone sarà sicuramente più economico rispetto all’attuale Samsung Galaxy A51 5G, quindi ci aspettiamo un prezzo decisamente inferiore ai 400€.