Microsoft Flight Simulator è tra i migliori simulatori di volo presenti sul mercato. Sviluppato da Asobo Studio, è in grado di restituire un’esperienza di volo realistica e insostituibile. “Dagli aerei leggeri ai più ampi jet, vola a bordo di aeromobili altamente dettagliati in un mondo incredibilmente realistico”. È questa la presentazione del videogioco sul sito ufficiale di Microsoft.

Farà sicuramente piacere a tutti gli appassionati del genere sapere che Microsoft insieme a Asobo Studio ha rilasciato una patch di aggiornamento per questo simulatore di volo. Disponibile per ora solo per PC, ha fatto la storia regalando voli realistici e unici a tutti coloro che amano il mondo dei cieli. Ecco cosa contiene questo update.

Microsoft e Asobo Studio hanno annunciato il nuovo aggiornamento per Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator grazie a questa nuova patch migliora le sue prestazioni. Soprattutto quando chi sta “pilotando un aereo” si trova a dover rullare in un aeroporto di grandi dimensioni. Compito abbastanza arduo quando si deve decollare o atterrare ad esempio nel JFK di New York. Comunque non scherza nemmeno il nostro italiano Milan-Malpensa.

L’aggiornamento inoltre ha eliminato diversi bug così da rendere ancora più stabile l’esperienza in play. Possono scaricare la patch tutti coloro che sono iscritti al servizio Xbox Game Pass.

Come scaricare questo simulatore di volo e quanto costa

Microsoft Flight Simulator è disponibile all’acquisto tramite questo link nella sua versione “Premium Deluxe“. Tra l’altro con Xbox Game Pass per PC è anche scontato a 95,99 euro anziché 119,99 euro.

Per poter installare Microsoft Flight Simulator occorre avere come sistema operativo Windows 10 versione 18362.0 o successiva. Inoltre l’architettura richiesta è x64, con 16 GB di memoria e 4 GB di memoria video oltre ad avere DirectX versione 11. Un buon notebook per il gaming potrebbe essere il nuovo MSI GE76 Raider.