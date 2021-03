Aggiornare la lunga lista di dispositivi non è semplice per Samsung, ma negli ultimi anni si è messa sulla giusta strada. Android 11, insieme all’aggiornamento dell’interfaccia personalizzata, è già arrivato su diversi modelli e adesso tocca anche a quelli delle fasce più basse. A questo giro sta iniziando a toccare il Galaxy A21s.

Si tratta di una mezza sorpresa considerando che inizialmente l’aggiornamento per questo modello era previsto per maggio. Samsung ha voluto anticipare i tempi rilasciando la patch per i modelli sudcoreani. Al momento quindi il rilascio è circoscritto per quel paese. Appena si accerteranno che l’aggiornamento sia stabile e non causa problemi, o comunque problemi gravi, allora arriverà anche per il resto del mondo.

Samsung: arriva Android 11 e One UI 3.0 per i Galaxy A21s

Il firmware di questo aggiornamento è A217NKSU5CUC7 e non solo contiene la nuova build di Android, il sistema operativo dello smartphone, ma anche la nuova interfaccia personalizzata di Samsung, One UI 3.0. Non è chiaro quanto tempo ci metteranno a testare la suddetta patch, ma sicuramente bisognerà attendere almeno un paio di settimane almeno, forse anche qualcosa in meno. C’è da notare che sta arrivando due mesi prima di quanto dovuto quindi anche aspettare un paio di settimane non sembrerà poi troppo.

L’aggiornamento, come al solito, verrà rilasciato da Samsung Over The Air che implica che tutti i modelli riceveranno pian piano la patch in modo automatico. Anche questo processo richiede il suo tempo in base al mercato di riferimento, come l’Europa per esempio, e il numero di unità vendute nello stesso.