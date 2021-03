Il volantino reso disponibile da Euronics nel periodo corrente, è assolutamente un incredibile concentrato di prezzi bassi e di sconti veramente importanti, applicati sulla maggior parte dei prodotti attualmente commercializzati sul mercato, sopratutto appartenenti alla fascia alta.

La campagna promozionale parte con un plus da non sottovalutare assolutamente, a differenza di quanto visto in passato, è finalmente disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, ciò sta a significare che sarà possibile recarsi dove si vorrà riuscendo a godere degli stessi identici sconti e prezzi bassi. L’unica cosa da sapere riguarda la scarsità di scorte effettivamente distribuite, sono pochissime in confronto alla crescente richiesta dei consumatori, di conseguenza potrebbero non esserci unità in negozio quando deciderete di recarvi nello stesso (sopratutto se tarderete la scelta).

Euronics: il volantino è davvero unico nel proprio genere

Con il volantino SottoCosto gli utenti riescono ad accedere in assoluta tranquillità ai top di gamma del momento, sebbene in alcuni casi i prezzi siano pericolosamente vicini ai listini dello stesso periodo.

La migliore occasione in assoluto è rappresentata dall’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, un best buy assoluto, fornito con tutte le componenti più prestazionali del 2020, ed in vendita a soli 499 euro. In alternativa sarà possibile avvicinarsi a modelli più recenti e costosi, come iPhone 11, Motorola Razr 5G, Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 o Xiaomi Mi 11.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare in maniera dettagliata direttamente nelle pagine sottostanti.