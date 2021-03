Se Disney ha messo il turbo per quanto riguarda le serie Marvel per la sua piattaforma streaming, anche per i contenuti Star Wars non è da meno. I fans del franchise hanno già potuto godere delle due stagioni di The Mandalorian, ma presto potranno farsi gli occhi con altro. Se quest’ultimo è stata comunque una seria piaciuta, la prossima è quella più aspettata, Obi-Wan Kenobi.

Da un lato sta arrivando un po’ più tardi di quanto ci si aspettava in precedenza, ma finalmente Disney ha iniziato a girare questa serie. Allo stato attuale conosciamo praticamente tutto il cast principale della serie, oltre che ai numeri più importanti già noti come McGregor e Christensen.

Disney +: in arrivo Obi-Wan Kenobi

La serie, girata tra l’altro dalla regista Deborah Chow che è responsabile proprio per The Mandalorian, seguire gli eventi svolti 10 anni dopo la vendetta dei Sith. Si tratta di una serie originale Disney molto importante e per diversi motivi. Per cominciare, è una delle serie con cui praticamente si è pubblicizzata la piattaforma. A seguire, Obi-Wan è uno dei personaggi preferiti dai fan anche solo per i meme che si basano sul personaggio.

In generale Disney + non è piena di contenuti originali, anzi. Ogni aggiunta è importante per spingere il successo della piattaforma. Già solo con l’arrivo di Starz in Italia, il numero di contenuto è aumentato sensibilmente. Il target dei contenuti aggiunti è molto più indirizzato per un pubblico più adulto rendendo di fatto il servizio ancora più interessante al grande pubblico. Quest’anno sarà molto importante.