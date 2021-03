Il lancio degli Apple AirPods 3 non avverrà nel mese di marzo e, a quanto pare, non sarà posticipato al mese di aprile. Il colosso di Cupertino, stando a quanto riportato dalle indiscrezioni più recenti, procederà con la presentazione dei suoi auricolari di terza generazione soltanto durante l’estate di questo 2021. A sostenere la previsione vi è l’ultima notizia per cui Apple avrebbe appena dato il via alla produzione delle componenti che andranno a formare gli AirPods 3.

Apple AirPods 3: design, specifiche e lancio dei prossimi auricolari!

Le ipotesi avanzate nel corso delle ultime settimane su quella che potrebbe essere la data o il periodo di lancio dei nuovi Apple AirPods 3 non sono state poche. Inizialmente si riteneva possibile l’annuncio da parte del colosso di un evento online previsto per il 23 marzo, in seguito alcune fonti hanno ritenuto probabile la posticipazione dell’evento in questione al mese di aprile. Ming-Chi Kuo, però, sostiene che gli auricolari Apple di terza generazione non vedranno la luce prima della fine dell’estate di quest’anno.

Quanto affermato dall’analista Kuo trova conferma nell’ultima notizia che vede Apple impegnata da soli pochi giorni nella produzione di massa delle componenti degli auricolari. In particolar modo, Apple avrebbe da poco avviato la produzione dei sensori ottici.

Dunque, non è da escludere la possibilità che Apple decida di sfoggiare i suoi AirPods 3 in contemporanea con la presentazione della nuova generazione di iPhone.

Gli auricolari del colosso sono già apparsi in alcune immagini nelle quali appare uno stelo più corto rispetto agli AirPods 2. Il design riprende infatti quello degli AirPods Pro dai quali continueranno a distinguersi per l’assenza della cancellazione attiva del rumore.