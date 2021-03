Le voci attorno al lancio degli auricolari Apple di terza generazione continuano ad aumentare ma questa volta non si tratta di notizie favorevoli poiché, secondo l’analista Kuo, quanto fino ad ora emerso in merito all’arrivo degli AirPods 3 non corrisponde alla realtà. Il colosso di Cupertino, in sostanza, non lancerà i suoi auricolari nel mese di marzo bensì entro gli ultimi mesi dell’anno.

Gli Apple AirPods 3 arriveranno entro la fine dell’anno!

Secondo recenti indiscrezioni il 23 marzo Apple terrà un evento online durante il quale saranno presentati alcuni nuovi device. In questa occasione si prevede l’arrivo delle nuove generazioni di iPad e di iMac e degli Apple AirTag. Ad accompagnare i dispositivi appena elencati avrebbero dovuto esserci anche gli Apple AirPods 3 ma Ming-Chi Kuo ritiene che il colosso rilascerà i suoi auricolari soltanto alla fine dell’anno, probabilmente in occasione del lancio dei nuovi iPhone 13/12S.

Nell’attesa diverse immagini hanno già svelato e confermato alcune particolarità degli auricolari Apple palesando la somiglianza della nuova generazione di AirPods ai già noti Apple AirPods Pro. Il colosso potrebbe infatti proporre degli auricolari con stelo più corto ed esteticamente molto simili al modello Pro, con il quale gli auricolari attesi potrebbero condividere anche la presenza della cancellazione attiva del rumore.

L’arrivo degli AirPods 3 che, a quanto pare, avverrà soltanto nella seconda metà dell’anno, potrebbe comportare l’interruzione della produzione degli AirPods 2 ma si tratta soltanto di ipotesi che non hanno ancora ricevuto conferma da parte del colosso. Restano da scoprire, quindi, le reali intenzioni di Apple.