Il volantino Trony attivato in specifiche regioni d’Italia, nasconde al proprio interno alcune delle più interessanti occasioni del periodo corrente, grazie al suo essere Fuoritutto e al non aver limitato la possibilità d’acquisto in termini di scorte effettivamente disponibili.

La campagna promozionale, come specificato, risulta essere accessibile solamente nei negozi dislocati in Piemonte, Toscana, Lombardia e Affi, con scadenza fissata al 15 aprile. Coloro che ad ogni modo vorranno effettivamente richiedere la rateizzazione senza interessi, dovranno aver speso almeno 199 euro, in caso contrario non potranno accedervi (sebbene abbiano i requisiti per la finanziaria).

Con il nostro canale Telegram ufficiale avrete la possibilità di scoprire in esclusiva i migliori codici sconto Amazon gratis.

Trony: ecco le offerte da non perdere

Le pagine del volantino Trony sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, scorrendole in maniera dettagliata, si scovano offerte in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. A rappresentare i top di gamma troviamo iPhone 11 Pro, attualmente disponibile a 879 euro, seguito da iPhone 12 Pro (in vendita a 1189 euro) o anche xiaomi Mi 11 e Oppo Find X3 Pro.

Scendendo poi verso cifre maggiormente accessibili per tutti noi, si scovano occasioni decisamente interessanti; in particolare avremo la possibilità di mettere le mani su Samsung Galaxy A72, in vendita a 499 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Motorola G10 disponibile a 179 euro, Oppo A53 a 159 euro, Oppo A94 acquistabile a 359 euro, Xiaomi Redmi 9A a 109 euro o anche Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro.

Tutti gli altri prodotti in promozione da trony sono elencati nel dettaglio qui sotto.