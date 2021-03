Un recente studio, avviato negli Stati Uniti e successivamente esteso anche in Europa, sta mostrando al mondo quanto Internet sia diventato una parte fondamentale della nostra quotidianità. Certo, non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma è in assoluto un dato di fatto che, negli ultimi anni, le vendite di Smartphone si sono quasi triplicate. Il motivo di tutto ciò è anche legato ad un estremo ribasso nei costi delle tariffe telefoniche che, di fatto, sono diventate facilmente accessibili per tutti.

Quanto tempo passiamo davanti al nostro Smartphone? Ecco i risultati di un recente studio.

Basato principalmente sul mercato Americano, i risultati ottenuti dallo studio effettuato rispecchiano alla perfezione una situazione del tutto simile anche in Europa. Ecco di seguito quanto emerso.