L’operatore virtuale Postemobile sta proponendo per il mese di marzo diverse offerte telefoniche decisamente interessanti a partire da un prezzo molto ridotto e che offrono giga di traffico internet e credit per chiamate ed SMS illimitati . Vediamo brevemente le più interessanti.

Ecco le offerte di Postemobile per il mese di marzo 2021

Come già accennato, per il mese di marzo 2021 ci sono numerose offerte e promozioni dell’operatore virtuale Postemobile.

Creami WOW Weekend 30GB

Questa promozione ha un costo di 4,99 euro al mese e offre 30 GB di traffico dati in connessione 4G+ fino a 300 Mbps e credit per chiamate ed SMS illimitati. Il tutto ha un costo di attivazione di 20 euro (di cui 10 euro di traffico incluso sulla scheda SIM) ed include alcuni servizi aggiuntivi. Tra questi, troviamo i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 e la possibilità di condividere i giga con altri dispositivi tramite hotspot. Creamo WOW Weekend 30 GB, in particolare, è attivabile solo online fino al 28 marzo 2021.

Creami WeBack

Con questa offerta si avranno a disposizione credit per chiamate ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in connessione 4G fino a 150Mbps ad un costo mensile di 9,99 euro al mese ma non solo. Ogni 10 GB non utilizzati, ogni mese si riceverà 1 euro di ricarica telefonica bonus. Anche in questo caso, poi, ci sono 20 euro di costo di attivazione con 10 euro nella scheda SIM e servizi inclusi (Hotspot, “Ti cerco”, “Richiamami ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212).

Creami Extra WOW 50 GIGA

Si tratta di una promozione riservata ai titolari di Partita IVA che richiedono online entro il 30 marzo 2021 una nuova SIM ricaricabile e senza vincolo di portabilità. Nello specifico, si potrà usufruire di credit di chiamate ed SMS illimitati e 50 GB di traffico internet in connessione 4G fino a 150 Mbps ad un costo di 8,99 euro al mese.