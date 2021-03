L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di continuare a rendere disponibili fino al 20 Marzo 2021 alcune delle sue offerte tariffarie con fino a 100 Giga al mese. Inoltre, alla stessa data è stato prorogato anche il piano tariffario PM Super Ricarica.

Prima di tutto ci teniamo anche a ricordarvi che l’operatore virtuale PosteMobile permette di navigare in internet su rete WindTre alla velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Scopriamo ora le offerte prorogate.

PosteMobile proroga alcune offerte da soli 2 euro al mese

Partiamo subito dalla Creami Revolution, si tratta di un’offerta che viene proposta in tre diverse combinazioni, in base al ciclo di rinnovo scelto che può essere mensile, trimestrale o semestrale. Ogni combinazione prevede gli stessi bundle mensili, ma con un prezzo differente. Per quanto riguarda i bundle inclusi, tutte le versioni dell’offerta Creami Revolution di PosteMobile offrono ogni mese 1000 credit per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 7 Giga di traffico internet mobile, corrispondenti a 7168 credit.

Prorogata alla stessa data anche l’offerta di PosteMobile denominata Creami neXt Special Edition, anch’essa sottoscrivibile in tre diverse combinazioni in base al ciclo di rinnovo scelto, mensile, trimestrale o semestrale. Ovviamente andando a scegliere il rinnovo semestrale il risparmio sarà maggiore a livello economico.

Sono poi disponibili le due offerte Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special, attivabili esclusivamente negli uffici postali per tutti i nuovi clienti fino al 20 Marzo 2021, salvo ulteriori proroghe. Creami Relax 20, invece, offre ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download, al prezzo di 8 euro al mese dal primo al terzo rinnovo. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli delle offerte appena descritte.