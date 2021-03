Sono emersi dei nuovi dettagli tecnici riguardanti il prossimo smartphone targato Motorola che sarà dotato di un pennino. Stiamo parlando del prossimo Motorola noto con il nome in codice “Denver” il quale, stando agli ultimi rumors, sarà uno smartphone di fascia medio-bassa con il supporto alla connettività 5G.

Ecco i nuovi dettagli sul prossimo smartphone di Motorola con pennino

Qualche settimana fa erano stati pubblicati dal leaker OnLeaks alcune immagini renders ritraenti un nuovo device targato Motorola dotato di un pennino noto come Moto G Stylus 2021. Come già accennato, però, in queste ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sullo smartphone in questione. Quest’ultimo, in particolare, è al momento conosciuto con il nome in codice “Denver”, ma per ora non si conosce il nome esatto con il quale verrà distribuito sul mercato mobile.

Dal punto di vista tecnico, invece, dovremmo trovarci di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa. Secondo i rumors e i leaks, infatti, sotto al cofano ci sarà il processore Snapdragon 480 di Qualcomm. Si tratta di un SoC in grado di supportare le reti di quinta generazione. I tagli di memoria dovrebbero includere 64 GB e 128 GB di storage interno, mentre il comparto fotografico dovrebbe essere costituito da un modulo posteriore con quattro fotocamere. Nello specifico, il sensore principale sembra che sarà il Samsung S5KGM1ST da 48 megapixel, mentre il sensore grandangolare sarà il Samsung S5K4H7 da 8 megapixel. In aggiunta ci saranno poi un sensore macro da 5 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici su questo nuovo smartphone Motorola con pennino.