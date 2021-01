Qualche mese fa, erano già spuntate in rete alcune immagini renders del presunto Motorola Moto G Stylus 2021. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate le immagini CAD renders del noto leaker OnLeaks, le quali ci hanno rivelato un design e un aspetto estetico leggermente diverso.

Ecco il design del nuovo Motorola Moto G Stylus 2021 secondo il leaker OnLeaks

Nonostante avessimo già avuto modo di vedere alcuni renders di questo nuovo smartphone targato Motorola, ora il leaker OnLeaks ha pubblicato i suoi CAD renders e ci ha rivelato un design leggermente diverso rispetto a quello che era trapelato finora. Le immagini in questione (realizzate in collaborazione con il portale voice.com), ci hanno infatti mostrato sul retro una disposizione delle fotocamere posteriori decisamente diversa.

1 su 4

Come è possibile notare, sul retro sono presenti quattro sensori fotografici e tutti sono posti in una zona quadrata, mentre il sensore biometrico per lo sblocco del device è integrato sempre sul retro all’interno del logo dell’azienda. Nei precedenti renders, invece, questo sensore era collocato nel tasto sul frame laterale e le fotocamere erano poste in una zona rettangolare. Rimane invece invariato l’aspetto estetico della parte frontale. Anche sui nuovi renders, infatti, possiamo notare la presenza di un ampio display con un piccolo foro e non manca anche qui il supporto al pennino posto in basso sul lato destro del frame.

Solitamente il leaker Onleaks è piuttosto affidabile, quindi immaginiamo che sia questo il design definitivo del Motorola Moto G Stylus 2021. In attesa di avere ulteriori conferme, vi ricordiamo che a bordo dovrebbero esserci il SoC Snapdragon 675, 4000 mAh di batteria, un display da ben 6.81 pollici di diagonale.