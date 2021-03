WhatsApp: trucco per spiare gratis le persone nella chat, ecco come fare e cosa serve

Più utenti hanno sempre avuto paura dello spionaggio, soprattutto quando si sono portati ad un’applicazione come WhatsApp. Col tempo tanti problemi sono stati risolti, è uno di questi era proprio lo spionaggio che era disponibile con alcune applicazioni esterne a WhatsApp. Gli utenti sanno benissimo poiché devono stare attenti a qualsiasi tipologia di piattaforma esterna, soprattutto quando non si conosce la sua origine.

Da qualche giorno ormai non si parla d’altro che di una nuova applicazione di terze parti che riuscirebbe addirittura a monitorare i movimenti di ogni utente. Il tutto avverrebbe in maniera gratuita e soprattutto in maniera legale visto che la piattaforma in questione non è stata ancora dichiarata fuori legge.

WhatsApp: con la nuova applicazione gli utenti possono sapere i vostri movimenti in entrata ed uscita nella chat

In tanti la aspettavano per spiare il proprio partner o i propri amici ed eccola qui: l’applicazione per lo spionaggio è arrivata. Alcuni sviluppatori avrebbero messo su una nuova piattaforma in grado di capire i movimenti in diretta di una o più persone.

Basta scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background per scegliere poi chi monitorare durante la giornata. In questo modo sarà possibile quindi conoscere l’orario sia di entrata che di uscita della persona spiata su WhatsApp. L’app prende il nome di Whats Tracker ed è gratis almeno per il momento. Potrete scegliere voi quante persone selezionare giornalmente per effettuare il monitoraggio. Alla fine della giornata otterrete anche un report completo con tutti gli orari di entrata e di uscita.