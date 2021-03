WindTre propone ai clienti Iliad e MVNO delle nuove offerte operator attack che possono essere attivate accedendo al sito ufficiale e richiedendo il cambio operatore. L’attivazione delle nuove offerte WindTre può essere effettuata esclusivamente dai clienti indicati dal gestore, i quali potranno indicare l’operatore di provenienza e conoscere l’offerta disponibile. I contenuti proposti dalle tariffe presenti in listino non presentano alcuna differenza rispetto alle precedenti ma cambia il costo da sostenere per il rinnovo mensile.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: ecco tutte le nuove offerte GO 50!

La WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition è la tariffa più economica. Infatti, prevede una spesa di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

L’offerta non necessita di alcun costo di rinnovo ed è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e ai clienti provenienti da altri operatori virtuali, come Very Mobile e DailyTelecom.

La WindTre GO 50 Flash Digital, invece, necessita di un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese e richiede un costo di attivazione di 6,99 euro. I clienti Kena Mobile possono attivarla e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

La WindTre GO 50 Special Digital, infine, è la tariffa dedicata ai clienti LycaMobile, i quali dovranno sostenere una spesa di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese per ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.