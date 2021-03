Euronics vuole distaccare le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale decisamente convincente, e con la quale il cliente si troverà a proprio agio, anche nel momento in cui vorrebbe acquistare un top di gamma.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’accesso agli sconti risulta essere possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni regionali. L’unica cosa da sapere riguarda l’assenza dei medesimi sconti sul sito ufficiale, di conseguenza per completare gli ordini sarà necessario recarsi personalmente.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon e delle occasioni del momento, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Euronics: queste occasioni lasciano a bocca aperta

I prodotti inclusi all’interno del volantino Euronics spaziano dai top di gamma ai modelli decisamente più economici. Nel primo caso possiamo accedere a tantissimi terminali dalla qualità eccellente, come ad esempio Xiaomi Mi 10T Pro, disponibile a soli 499 euro e con prestazioni incredibili, ma anche Motorola Razr 5G da 999 euro, l’ultimo Xiaomi Mi 11 5G a 899 euro, ed il buon vecchio iPhone 11 in vendita nel periodo corrente a 699 euro.

Gli utenti che invece vorranno acquistare un prodotto più economico, troveranno la possibilità di mettere le mani su Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A53s, TCL 10 SE, Motorola E7 Plus o similari. Il volantino Euronics è davvero pieno di offerte da non perdere di vista, anche legate a televisori, informatica o elettrodomestici; il consiglio è di aprire le pagine che abbiamo inserito qui sotto, in modo da avere la possibilità di conoscere da vicino ogni singolo sconto e riduzione di prezzo disponibili.