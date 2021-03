Xiaomi ha annunciato la data del suo prossimo evento, che si terrà il 29 marzo e potrà essere seguito online. Durante questa occasione il colosso cinese rilascerà i suoi nuovi device, vi saranno gli ulteriori componenti della famiglia Xiaomi Mi 11 e molto probabilmente anche la nuova Xiaomi Mi Band 6, a questi è da aggiungere anche il tanto atteso Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi presenterà il suo Mi Mix 4 tra soli pochi giorni!

Xiaomi Mi Mix 4 è il nome attualmente attribuito dalle varie indiscrezioni per indicare il nuovo device del colosso cinese in arrivo tra soli pochi giorni, in realtà il nome ufficiale non è stato ancora svelato. Anche le specifiche tecniche e il design del dispositivo sono quasi del tutto ignote ma alcuni particolari possono essere desunti dalle notizie emerse nel corso degli ultimi tempi e dagli indizi provenienti dalla stessa azienda. Tenendo conto di quanto attualmente noto sembra possibile ritenere probabile l’arrivo di uno smartphone pieghevole che attirerà l’attenzione soprattutto per il comparto fotografico.

Quest’ultimo sarà infatti caratterizzato dalla presenza di una tecnologia particolarmente innovativa che prevede l’utilizzo di lenti liquide. Ad annunciare l’arrivo di uno smartphone così equipaggiato è la stessa Xiaomi che sarà dunque la prima azienda a proporre uno smartphone con fotocamera con lente liquida. L’adozione di tale tecnologia rappresenta un passo particolarmente importante. Grazie alla lente liquida, Xiaomi avrà modo di offrire uno smartphone il cui comparto fotografico integrerà un unico sensore capace di eseguire più funzionalità fungendo da teleobiettivo e da macro. Quanto creato dal colosso permetterà inoltre di ottenere una fotocamera che, grazie al “fluido” contenuto dalla lente e ad appositi stimoli, sarà in grado di regolare la messa a fuoco in pochi istanti.

Il modulo fotografico non sarà però l’unica particolarità dello Xiaomi Mi Mix 4 che potrebbe essere dotato di una batteria da 5000 mAh; e alimentato da un processore Snapdragon 888.

Le caratteristiche ufficiali del dispositivo saranno svelate dal colosso durante l’evento del 29 marzo ma non è ancora chiaro se in tale occasione Xiaomi procederà con il lancio in mercato dello smartphone o si limiterà a mostrarlo al suo pubblico.