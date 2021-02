Sono ormai passati due anni dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, smartphone che ha conquistato tanti utenti e addetti ai lavori e che, fino a questo momento, non ha trovato un successore.

Molto probabilmente il momento tanto atteso è arrivato, il colosso cinese sarebbe pronto a lanciare una nuova generazione di questa gamma di dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Mix 4 arriverà davvero durante il corso del 2021?

Ricordiamo prima di tutto che lo scorso anno è stato annunciato Xiaomi Mi Mix Alpha, una sorta di concept piuttosto futuristico, poi arrivato sul mercato in Cina ma non pensato per una commercializzazione a livello internazionale, anche perché dedicato prevalentemente agli appassionati di tecnologia. Nelle scorse ore il team di Xiaomi ha pubblicato una nuova immagine con cui viene reso noto che Lei Jun durante un piccolo evento dovrebbe finalmente rispondere a chi si chiede se ci sarà un nuovo modello della serie Xiaomi Mi MIX nel 2021.

Al momento non è possibile escludere che Lei Jun si soffermerà sul nuovo concept phone dell’azienda, ossia quel device con un display edge-to-edge curvo su tutti i suoi quattro lati, privo sia di porte che di tasti fisici, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ricordiamo che la serie Xiaomi Mi MIX fino a questo momento si è caratterizzata per le innovazioni che ha portato nel settore degli smartphone e siamo certi che un eventuale nuovo modello continuerà a rispettare questa tradizione.

Proprio ieri 8 febbraio 2021, il colosso ha presentato l’attesissimo Xiaomi Mi 11 5G, appuntamento che avete potuto seguire in diretta alle ore 13.00. Non ci resta che attendere per scoprire nuove indiscrezioni sullo smartphone della serie Mi Mix.