Vodafone: Happy Friday con regali esclusivi e tre nuove offerte mobili

Come già si pensava da tempo ecco tornare alla carica Vodafone per riprendersi i suoi vecchi clienti. In questo caso il gestore ha voluto in tutti i modi produrre delle offerte telefoniche mobili che riuscissero a risaltare agli occhi di coloro che non hanno creduto nel progetto.

Le prove in questione sono tre e le lasciamo nel paragrafo successivo, ma nel frattempo bisogna ricordare che anche oggi è un Happy Friday. Ciò significa che ci saranno tanti regali. Ecco ad esempio il 20% di sconto su ASOS o il 25% di sconto per due confezioni di lenti a contatto presso Salmoiraghi e Viganò.

Vodafone: le migliori offerte sono finalmente disponibili

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited