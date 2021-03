Il produttore cinese Vivo ha ufficializzato in queste ore in Cina un nuovo smartphone con il marchio iQOO. Si tratta del nuovo iQOO Z3, un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e che dispone del supporto alle reti di quinta generazione grazie alla presenza del processore Snapdragon 768G.

Ufficiale il nuovo Vivo iQOO Z3: ecco i dettagli

Un nuovo smartphone del sotto brand di Vivo è dunque approdato ufficialmente per il mercato cinese. Come già accennato, ci troviamo di fronte ad uno smartphone di fascia media, proposto ad un prezzo di vendita di partenza di circa 220 euro al cambio ma che offre comunque diverse notevoli feature. In primis, vi è la presenza del supporto alla rete 5G grazie al Soc Snapdragon 768G di casa Qualcomm. Si tratta di un processore octa-core che integra il modem Snapdragon X52 ed è inoltre in grado di supportare un’elevata frequenza di aggiornamento.

Il display, infatti, è un pannello IPS LCD da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz. In alto è posizionato un notch a goccia con al suo interno una fotocamera anteriore da 16 megapixel, mentre sul retro troviamo tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 64+8+2 megapixel. Per quanto riguarda i tagli di memoria, troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2 espandibili. Non mancano infine il jack audio, Android 11 e una batteria da 4400 mAh con ricarica rapida da 55W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO Z3 di Vivo sarà disponibile all’acquisto nel corso dei prossimi giorni secondo i seguenti prezzi: