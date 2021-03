Samsung è una delle aziende più rilevanti nel mondo degli smartphone pieghevoli. Il colosso ha già rilasciato diversi dispositivi ed entro la fine dell’anno dovrebbe procedere con il lancio di ulteriori modelli che, stando alle previsioni, saranno portatori di grandi novità. I dispositivi in arrivo comprendono i nuovi modelli della serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip ma in base a quanto affermato dal noto portale Nikkei Asia e riportato da LetsGoDigital, i device saranno accompagnati da un altro smartphone pieghevole ancora inedito che sembra in grado di piegarsi due volte.

Samsung pensa a uno smartphone che si piega due volte da lanciare entro la fine dell’anno!

Lo smartphone sul quale Samsung sarebbe a lavoro potrebbe essere presentato già negli ultimi mesi di quest’anno, insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ma le informazioni concrete a riguardo scarseggiano.

Non è noto il nome dello smartphone e le specifiche tecniche non sono ancora emerse. L’unico dettaglio attualmente conosciuto riguarda la presenza di una doppia cerniera che consente al dispositivo di piegarsi due volte.

Smartphone del genere sono già apparsi in alcuni brevetti depositati in passato da Samsung quindi le probabilità che il colosso decida effettivamente di procedere con il lancio del nuovo smartphone, inaugurando magari una nuova serie Galaxy Z, non sono così basse.

Maggiori informazioni emergeranno senza alcun dubbio nel corso delle prossime settimane permettendo di conoscere in maniera sempre più precisa quelle che saranno le reali mosse del colosso che potrebbe aver deciso di rimandare al prossimo anno il lancio del Galaxy Note 21 proprio per dar spazio ai pieghevoli.