Molti utenti sono estremamente curiosi di sapere come vengono effettuato le misurazioni delle radiazioni agli smartphone. L'ente che se ne occupa si chiama CENELEC, è situato in Germania e si occupa di regolare i valori massimi e minimi delle radiazioni elettromagnetiche che provengono dai nostri smartphone. Ma andiamo subito al dunque: le misurazioni vengono fatte andando a posizionare lo smartphone vicino l'orecchio di un manichino e successivamente vengono portati i suoi valori radioattivi al massimo. Alla fine, viene stilata una classifica andandosi a basare su queste misurazioni.

È di fondamentale importanza sapere che le suddette sono concernenti lo spettro delle onde radio, ossia delle onde che risultano non ionizzanti. Infatti, questa tipologia di onde non modificano il DNA direttamente e non provocano tumori. Altri rischi possibili per la salute attualmente non ne sono stati segnalati.

Radiazioni smartphone: ecco quali sono i cellulari più a rischio

Ci sono molti smartphone molto pericolosi per la salute, e abbiamo ben 15 modelli a cui è bene prestare particolare attenzione per le sue radiazioni. I dispositivi di cui parleremo non superano le soglie consentite dall’Europa, ma è comunque di fondamentale importanza rimanere sempre attenti. Ecco di seguito la classifica: