L’offerta denominata PosteMobile Creami Wow Weekend 30 GB è nuovamente attivabile dai nuovi clienti dell’operatore, per tutto il periodo compreso tra il 24 Marzo e il 28 Marzo 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti.

Ora, come le precedenti volte, Creami WOW Weekend 30GB può essere sottoscritta direttamente online dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore o attraverso il contatto telefonico con un consulente. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile rilancia Creami WOW Weekend fino al 28 marzo 2021

Creami WOW Weekend 30GB propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, e 4G+ (fino a 300 Mbps per la navigazione in internet), a 4.99 euro al mese. Include, senza alcun costo aggiuntivo, anche l’hotspot e i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

L’offerta risulta attivabile esclusivamente dai nuovi clienti PosteMobile con o senza portabilità. Ciò significa che i già clienti non possono attivare l’offerta Creami Wow Weekend 30GB. Bisogna far fronte al pagamento di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico incluso. Il contributo di attivazione è incluso e la spedizione al domicilio indicato è gratuita.

Contestualmente alla sottoscrizione di Creami WOW Weekend 30GB, viene attivato pure il piano tariffario ricaricabile denominato Creami neXt 1, in promozione a 4.99 euro mensili, invece che a 10 euro al mese. Vi ricordo che Creami neXt 1 generalmente prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.