L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare fino al 3 Aprile 2021 il suo piano tariffario PM Super Ricarica dal prezzo di 2 euro al mese, oltre ad alcune delle sue offerte standard con fino a 100 Giga di traffico dati mensile.

Oltre a quest’ultima offerta, l’operatore ha deciso di prorogare anche altre promozioni. Andiamo a scoprirle insieme nel dettaglio.

PosteMobile proroga alcune offerte fino al 3 aprile 2021

Il piano PM Super Ricarica prevede chiamate a un costo di 18 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi, SMS verso tutti a 18 centesimi di euro ciascuno e 1 Giga di traffico dati al prezzo di 2 euro al mese. Attivando il piano tariffario tramite portabilità da un altro operatore di telefonia mobile, il cliente ottiene il raddoppio delle ricariche e può disporre dunque di un bonus pari all’importo ricaricato sulla SIM, fino a 50 euro al mese.

Passando alle offerte tariffarie, prorogate anch’esse fino al 3 Aprile 2021, sono disponibili ad esempio le Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special, dedicate a tutti i nuovi clienti e sottoscrivibili esclusivamente negli uffici postali. Creami Relax 20 offre ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 10 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download, al prezzo di 8 euro al mese per i primi tre rinnovi.

In alternativa, è disponibile anche la Creami Relax 20 Special, composta da credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 20 Giga di traffico dati al mese a un costo di 36 euro addebitati anticipatamente per i primi 6 mesi (pari dunque 6 euro al mese). Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.