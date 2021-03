L’anno scorso, OnePlus ha ampliato il suo orizzonte ed è entrato nei segmenti degli smartphone di fascia media. Il primo passo in questa direzione è stato OnePlus Nord, che ha offerto un’esperienza di smartphone di fascia media premium a un prezzo accessibile. La società ha quindi introdotto la serie Nord N economica per Europa e Nord America, composta da OnePlus N10 e OnePlus N100.

Anche se non ci aspettiamo che l’OEM cinese aggiorni presto la serie OnePlus Nord N, una nuova fuga di notizie ci ha dato un primo assaggio di quello che potrebbe rivelarsi essere l’eventuale successore di OnePlus Nord N10.

OnePlus Nord N10: il successore del device non cambierá display



Il leaker seriale, Steve “OnLeaks” Hemmerstoffer , ha appena rilasciato il primo rendering di un imminente dispositivo OnePlus che pensa “sarà commercializzato tra pochi mesi come il successore del Nord N10”. Secondo quanto riferito, il dispositivo ha il nome in codice “Ebba” e, sebbene non si sappia molto sul suo hardware interno, il rendering trapelato mostra il design generale del dispositivo.

A partire dalla parte posteriore, il primo grande cambiamento che si nota è l’omissione del quarto sensore della fotocamera, probabilmente il sensore monocromatico da 2 MP. In ogni caso, la configurazione della tripla fotocamera disposta verticalmente all’interno di un modulo rettangolare conferisce al dispositivo un aspetto molto più pulito.

Un altro cambiamento notevole è il riposizionamento dello scanner di impronte digitali dalla parte posteriore alla cornice destra. Il dispositivo misura si dice che sia dotato di un retro in plastica lucida e di una struttura in metallo. Il device potrebbe includere lo stesso display da 6,49 pollici del OnePlus Nord N10, una porta USB di tipo C ed un jack audio da 3,5 mm.

Questo è tutto ciò che sappiamo di questo presunto successore di OnePlus Nord N10 per ora.