Una delle funzioni più apprezzate dagli utenti Instagram sta per essere disattivata in Europa. I motivi legati alla scelta del colosso di procedere con l’eliminazione della funzionalità sembrano legati all’incompatibilità con quanto previsto dalle normative europee.

Instagram elimina le Stories che si autodistruggono nei Paesi Europei!

Instagram continua ad essere una delle piattaforme social maggiormente utilizzata dagli utenti, che periodicamente ricevono la possibilità di usufruire di sempre nuove funzionalità che rendono l’esperienza utente quanto più interessante.

Una delle funzionalità apprezzate dagli iscritti è quella che consente di condividere Stories che si autodistruggono in Direct. Il Social permette ormai da diverso tempo di condividere con i propri follower foto e video anche in privato procedendo poi automaticamente con la distruzione di quanto inviato così che il destinatario possa visualizzare il contenuto un’unica volta.

Questa possibilità sta per venir meno in Europa e le motivazioni sono legate a quanto stabilito dalle normative europee. Instagram dovrà quindi sospendere la funzionalità nei Paesi Europei e magari riproporla in futuro in nuovi termini che non vadano a contraddire quanto previsto dalle leggi che regolano i servizi di messaggistica.

La notizia permette di ipotizzare la conseguente decisione del colosso di non procedere con l‘introduzione della funzionalità anche su WhatsApp. Quest’ultima avrebbe dovuto accogliere le Stories a breve ma l’arrivo della novità, alla luce di quanto verificatosi, sembra alquanto improbabile.

Instagram potrebbe comunque optare per delle nuove soluzioni così da proporre ai suoi utenti qualcosa di simile. Nonostante ciò novità importanti potrebbero essere annunciate in tempi relativamente brevi, tra queste una sezione dedicata esclusivamente allo scambio di messaggi vocali in stile Clubhouse.