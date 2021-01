Facebook, alcuni utenti hanno avuto dei problemi con l’app

Chi, tra i nostri lettori, ha avuto qualche problema con l’app di Facebook nelle scorse giornate? E con qualche problema mi riferisco ad un improvviso log-out dall’account di Facebook qualora lo si avesse utilizzato per accedere ad una determinata applicazione. Questa attività sospetta è stata osservata per la prima volta lo scorso venerdì da alcuni utenti, me compresa, ma il problema è stato risolto il giorno successivo. Stando a quanto riferito da Facebook, il problema sarebbe stato causato da un “ cambio di configurazione “.

Un portavoce di Facebook ha comunicato in una e-mail a The Verge che “Il 22 gennaio, una modifica alla configurazione ha causato la disconnessione di alcune persone dai loro account Facebook. Abbiamo esaminato il problema e risolto per tutti. Ci dispiace per l’inconvenienza.”

Lo scorso venerdì, infatti, molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto richieste di “accesso” a Facebook da parte di alcune app installate sul proprio smartphone, chiarendo però di non aver mai effettuato il log-out. Stando a quanto riportato da Engadget dopo una attenta analisi, gli utenti in possesso di un iPhone sono stati quelli più colpiti dal problema di disconnessione, affermando, oltre ciò, che gli utenti dell’app iOS di Facebook hanno avuto molte più difficoltà a riconnettersi al proprio account se utilizzavano l’autenticazione a due fattori.

La maggior parte di questi utenti è riuscita ad accedere nuovamente al proprio profilo Facebook, ma i codici di autenticazione necessari tardavano ad arrivare a causa di un qualche problema tecnico. Tuttavia, come abbiamo già specificato, il problema è stato risolto e per il momento tutto sembra funzionare correttamente.