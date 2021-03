CoopVoce: le tre nuove offerte si chiamano EVO e offrono fino a 50GB

Ogni volta che si parte alla ricerca di un nuovo gestore a causa dell’insoddisfazione nel rapportarsi al proprio, gli utenti passano per CoopVoce. Anche solo per una valutazione delle proposte offerte sul sito ufficiale, sono tantissimi gli utenti che tendono a prendere in considerazione il noto gestore virtuale. Questo è stato in grado di crescere esponenzialmente soprattutto durante gli ultimi mesi, proponendo una vera e propria rivoluzione della sua strategia iniziale.

Inizialmente gli utenti contestavano al provider di avere pochi contenuti disponibili nelle sue offerte telefoniche, situazione ormai mutata totalmente. Al momento CoopVoce dispone delle migliori soluzioni in rapporto tra qualità, quantità e prezzo. Al centro del progetto ci sono proprio i contenuti, i quali non sono mai stati così tanti. Proprio per mettere in risalto le sue qualità la compagnia telefonica a scelto di lanciare una nuova linea di offerte che prenderebbe il nome di EVO e che sarebbe disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: le nuove EVO sono davvero interessanti, ecco cosa comprendono al loro interno

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS