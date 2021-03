Le promozioni di Sky sono di natura sempre molto vantaggiose per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un piano con la tv satellitare. Nel corso di questa primavera, però, Sky prosegue il suo speciale programma giveback per tutti quegli utenti che nel corso degli anni hanno mantenuta costante la loro fedeltà. Sono ora disponibili tre promozioni da non perdere per gli storici abbonati.

Sky, le migliori offerte di Marzo per tutti gli storici abbonati

Da alcune settimane a questa parte, Sky sta offrendo a tutti i suoi clienti un canale preferenziale per accedere al nuovo provider Sky WiFi. I clienti che hanno già un ticket per la telefonia potranno attivare allo stesso modo un un pacchetto per la telefonia fissa con due offerte imperdibili. Per gli abbonati da almeno un anno sono previsti tre mesi gratis per la Fibra ottica. Ci sono invece ben sei mesi gratis per chi ha un abbonamento attivo da almeno sei anni.

La seconda promozione del mese riguarda ancora una volta il decoder di ultima generazione, Sky Q. Il dispositivo potrà essere acquisto dagli abbonati al prezzo speciale di 29 euro al posto dei canonici 99 euro.

L’ultima ed imperdibile occasione per i clienti di Sky riguarda il pacchetto Intrattenimento Plus. Il ticket Intrattenimento Plus, come noto, comprende la visione di tutte le serie tv e di tutti i film su catalogo Netflix. Il primo mese sarà completamente a costo zero per i clienti da almeno un anno con una regolare iscrizione sulla piattaforma Extra.