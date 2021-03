Whatsapp: i truffatori si servono dell'app per far girare i falsi buoni sconto Esselunga

Whatsapp: la truffa phishing e i finti buoni di Esselunga

Il truffatore si serve di una delle app di messaggistica più utilizzate nel mondo: Whatsapp. Questo si nasconde dietro al contatto di un amico o parente e si propone come un delizioso gioco a premi. «Celebrazioni del 70° anniversario – con tanto di emoji del diamantino – Vinci regali gratuiti, buona fortuna». Ovviamente, per rendere tutto più credibile, l’sms è firmato con il logo dell’azienda e il link che dà il via alla truffa.

La frode avida però, se si tengono gli occhi ben aperti, si può tranquillamente sviare. Ma come? Innanzitutto va data un’occhiata al testo stesso tenendo a mente questa informazione fondamentale: Esselunga ancora non ha compiuto settant’anni. La catena è nata nel 1957, dunque ha 64 anni. Inoltre, il link non rimanda direttamente a esselunga.it, il sito ufficiale dell’azienda, ma compare come «447814.yz», «icpkwey.asia», «c12081.top» e altri codici folli.