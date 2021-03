Vodafone vuole essere il gestore più forte in questa stagione primaverile. La compagnia inglese si è posta l’obiettivo di aumentare il suo numero di clienti nel campo della telefonia mobile. Per raggiungere questo traguardo, il provider mette a disposizione del pubblico una nuova e vantaggiosa tariffa: la Special 70 Giga.

Vodafone, la nuova e vantaggiosa tariffa: 70 Giga e costi da ribasso

Con la Special 70 Giga di Vodafone, gli abbonati avranno accesso ad un pacchetto che prevede consumi senza limiti e prezzo low cost. Nel dettaglio, gli utenti potranno ricevere chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

Il costo ricorrente per il rinnovo della tariffa deve essere integrato solo ed esclusivamente da una spesa di attivazione per la SIM. I clienti dovranno quindi aggiungere 10 euro una tantum, in sede di sottoscrizione della tariffa.

Per la Special 70 Giga valgono alcune delle condizioni già previste con le principali tariffe winback del gestore inglese. In primo luogo, i clienti Vodafone potranno accedere a quest’offerta solo ed esclusivamente attraverso i vari store ufficiali sul territorio. Non possibile quindi l’attivazione online attraverso le pagine del sito internet ufficiale.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone dovranno altresì impegnarsi alla portabilità del numero. Solo i nuovi clienti potranno scegliere questa vantaggiosa ricaricabile e quindi il passaggio della rete da TIM, WindTre ed Iliad è fondamentale. Per la portabilità sono necessari sino a tre giorni lavorativi.