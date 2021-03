Il mese di marzo 2021 si è aperto con numerose offerte dei vari operatori telefonici. Kena Mobile, in particolare, sta proponendo per questo mese delle interessantissime promozioni, rivolte sia ai clienti provenienti da altri operatori come Iliad sia a tutti coloro che hanno la necessità di attivare un nuovo numero. In entrambi i casi, si tratta di offerte a basso costo e che permettono di usufruire di minuti, SMS e giga di traffico internet.

Ecco alcune offerte di Kena Mobile per marzo 2021

Kena 7,99

Con questa promozione, l’operatore telefonico offre la possibilità di usufruire di minuti di chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico internet con connettività 4G Basic (4,5 GB sono con connettività 3G in roaming in UE). Il suo costo è di 7,99 euro al mese ma si ha un costo di attivazione di 4,99 euro (inclusi gratuitamente la scheda SIM e la consegna di quest’ultima).

Kena 9,99

Questa promozione è rivolta a tutti i clienti provenienti dall’operatore telefonico Iliad. In particolare, si avranno a disposizione minuti di chiamate illimitate, SMS illimitati e 100 GB di traffico internet con connettività 4G Basic (5,5 GB con connettività 3G in roaming in UE). Il suo costo mensile è di 9,99 euro e non sono previsti costi aggiuntivi per l’attivazione della promo, per la scheda SIM e per la consegna.

Kena 12,99

Questa promozione è riservata ai clienti provenienti da Tim, WindTre e Vodafone e permette di usufruire di minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di traffico internet con connettività 4G Basic (7,5 GB con connettività 3G in roaming in UE). Il suo costo mensile è di 12,99 euro al mese e, anche in questo caso, l’attivazione, la scheda SIM e la consegna sono gratuiti.