In questi giorni di fine marzo, Esselunga ha ufficialmente reso disponibile uno Speciale Multimediale decisamente interessante, al cui interno si possono scovare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con prezzi molto più bassi del normale.

Tutti gli acquisti, come sempre succede quando parliamo di esselunga, possono essere completati in via esclusiva nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito ufficiale. Le scorte, almeno sulla carta, non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, di conseguenza dovreste potervi recare in negozio anche gli ultimi giorni di validità, riuscendo ugualmente a completare l’ordine.

Esselunga: con lo Speciale Multimediale non si scherza

Lo smartphone maggiormente rappresentativo del volantino esselunga del periodo, è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello non proprio recentissimo, ma di grande appeal dato il prezzo che ha raggiunto in seguito al lancio sul mercato dei nuovi iPhone 12. Al giorno d’oggi, infatti, la variante da 128GB di memoria interna, potrà essere acquistata con una spesa di 698 euro.

Volendo restare sempre in seno all’azienda di Cupertino, l’utente potrà pensare di avvicinarsi all’Apple iPhone SE 2020, un terminale afferente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, pagandolo solamente 478 euro.

Tutti gli altri prodotti in promozione da Esselunga appartengono ad un livello ancora inferiore, i loro prezzi non superano i 300 euro, e coinvolgono solamente il sistema operativo Android. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili per voi nelle pagine che abbiamo elencato nell’articolo.