WhatsApp: fare la spia adesso è facile, ecco l'applicazione perfetta

Non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto quando ci si rapporta ad applicazioni che possono finire nelle mani di chiunque. WhatsApp è una di queste e negli ultimi anni sono state tante le problematiche che hanno caratterizzato l’esodo di moltissime persone.

Alcune truffe sono stata in grado di scottare gli utenti a tal punto da non fargli più utilizzare l’applicazione in maniera volontaria. Numerose infatti sono state le proteste in merito al servizio, il quale più volte ha lasciato spazio alle truffe e allo spionaggio. Proprio quest’ultimo sarebbe stato debellato in maniera quasi definitiva durante gli ultimi anni, soprattutto perché WhatsApp avrebbe adottato contromisure degno di nota. Le varie app che prima permettevano di ficcare il naso negli affari degli utenti, oggi non funzionano più anche se qualcuno avrebbe trovato una sorta di sostitutivo.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiare le persone nei movimenti

Da quando non ci sente più parlare di spionaggio su WhatsApp, gli utenti credono che il pericolo sia passato. In realtà non è proprio così, visto che numerose persone hanno segnalato l’esistenza di una nuova applicazione in grado di conoscere gli affari di tutti.

Il tutto avviene ristrettamente ai movimenti all’interno della chat, i quali possono essere spiati grazie alla nuova applicazione Whats Tracker. Grazie a questo nuovo trucco, gli utenti avranno l’opportunità di scegliere quante e quali persone monitorare durante la giornata. In questo modo, lasciando l’applicazione attiva in background, sarà possibile venire a conoscenza di ogni entrata ed uscita da WhatsApp. Arriverà pertanto sul vostro smartphone una notifica istantanea a segnalarvi l’orario in cui la persona da voi spiata ha scelto di entrare o uscire.