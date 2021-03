Alex Pina colpisce ancora. In seguito al grande successo avuto dalla sua ultima serie, La Casa di Carta, è pronto a regalarci una nuova storia con Sky Rojo. Questa volta però, la trama racconta di tre prostitute che scappano dal proprio sfruttatore, nell’isola di Tenerife. Ecco tutte le informazioni che abbiamo sul futuro di questa serie.

Sky Rojo, cosa sappiamo sulla nuova invenzione di Alex Pina

In Sky Rojo abbiamo tre protagoniste: Gina, Coral e Wendy. Ognuna delle tre a una storia completamente diversa è un motivo differente per essersi ritrovata a prostituirsi al Las Novias Club di Tenerife. Con la convinzione di avere ucciso il proprio sfruttatore, Romeo, le ragazze si danno a una fuga senza meta. Quello che però non sanno, e che Romeo sia ancora vivo e determinato a trovarle e punirle per il loro gesto. A questo punto le ragazze non hanno alternativa: vincere o morire.

Elementi come tensione e colpi di scena sono presenti in questa serie, proprio come nella precedente La Casa di Carta. Il ritmo è totalmente diverso, poiché si tratta di una fuga frenetica e non c’è tempo per spiegazioni o flashback. Ad ogni modo la serie stessa è programmata per essere guardata tutta d’un fiato: otto episodi di 25 minuti ciascuno, che come ben sappiamo si prestano perfettamente a un binge watching di un’unica giornata. A Daniela è stata già confermata una seconda stagione che però, non è chiaro quando potrà andare in onda. Sky Rojo è presente nel catalogo Netflix già in questo momento. Buona Visione!