OnePlus allarga i suoi orizzonti: arriva ufficialmente OnePlus Watch

Ci siamo: il momento che i fan dell’azienda aspettavano da tempo immemore è finalmente arrivato. Casa OnePlus a scelto di lanciare ufficialmente il suo primo smartwatch, il quale caratterizzerà l’estensione del piano strategico del noto marchio orientale.

Il nuovo OnePlus Watch è pronto a svolgere un compito importantissimo: riuscire a portare nella vita degli utenti le sue caratteristiche senza snaturare l’essenza del brand. Caratterizzato da un design molto elegante, OnePlus Watch sarà in grado di offrire una buona versatilità e tante opzioni dal punto di vista fitness basandosi su un’ottima batteria.

OnePlus Watch: design

Lo smartwatch si caratterizza grazie all’ottima qualità costruttiva che da sempre contraddistingue il marchio. Il prodotto infatti mostra un’eleganza fuori dal comune, sviluppando le sue line su un quadrante rotondo, quasi a voler assomigliare ad un orologio tradizionale.

L’arco liscio presente sul lato della cassa è stato realizzato attraverso una lucidatura a mano passata attraverso 20 trattamenti che gli hanno concesso la finitura raffinata di cui ora gode. La cassa ha un diametro di 46 mm ed è sviluppata in acciaio inossidabile di alta qualità, fregiandosi infine di un vetro con curvatura 2.5D.

OnePlus Watch: connettività e durata

OnePlus Watch garantisce una profonda integrazione con la vita digitale degli utenti, consentendo loro di avere un'arma in più. Sarà infatti possibile visualizzare e rispondere alle notifiche così come ricevere ed effettuare delle telefonate. La memoria interna sarà di quattro giga, i quali saranno in grado di contenere oltre 500 canzoni.

OnePlus Watch sarà collegabile anche alle OnePlus TV in modo da fungere da telecomando. Il wearable offre un’eccezionale durata della batteria: in soli 5 minuti è possibile caricare il device per una giornata intera, mentre in soli 20 minuti per una settimana di utilizzo. La batteria a lunga durata da 402 mAh offre abbastanza energia per un massimo di due settimane di utilizzo medio, e fino a una settimana di alimentazione per gli utenti più attivi.

Resistente all’acqua e alla polvere per 5ATM + IP68 e con più di 110+ tipi di allenamento, compreso il rilevamento automatico dell’allenamento per il jogging e la corsa, OnePlus Watch è ideale anche per gli allenamenti più intensi. Offre anche il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, il rilevamento dello stress, l’allenamento della respirazione, gli avvisi di frequenza cardiaca rapida e i promemoria di sedentarietà, tutti facilmente gestibili sull’app OnePlus Health.

OnePlus Watch: prezzi e disponibilità

OnePlus Watch sarà disponibile il prima possibile sulle principali piattaforme ad un prezzo di partenza di 159 €.