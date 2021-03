Il nuovo volantino reso disponibile da Mediaworld nel periodo corrente, intitolato Muoviti Smart, propone all’utente un numero elevato di offerte e di sconti veramente speciali, con possibilità di acquisto entro e non oltre il 5 aprile 2021.

I prezzi, come sempre accade in casa MediaWorld, sono effettivamente disponibili in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, ed anche sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per un ordine online, avranno la possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, ma comunque saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna della stessa. E’ presente, lo ricordiamo, il Tasso Zero al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: quali sono gli smartphone in promozione

In prima pagina scopriamo subito una piccola chicca del volantino MediaWorld, gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani sull’Apple iPhone 11 Pro, nella variante da 64GB e no brand, al prezzo di 879 euro.

Scorrendo poi gli altri modelli integrati in promozione, notiamo essere disponibili iPhone 12 a 899 euro, iPhone 11 (128GB) a 699 ero, iPhone 12 Pro Max a 1249 euro, iPhone SE a 439 euro, Huawei P Smart Z a 149 euro, Samsung Galaxy S21 a 849 euro, Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A12 a 159 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro, Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Oppo Find X3 Neo a 799 euro, Find X3 Pro a 1149 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro.