Uno degli eventi più attesi in questo 2021 è senza ombra di dubbio l’arrivo della seconda metà della quinta stagione di Lucifer, la serie dedicata infatti al diavolo in vacanza a Las Vegas, ha visto l’arrivo della quinta season lo scorso 21 Agosto, lasciando però gli utenti soddisfatti a metà dal momento che si è deciso di rilasciare gli episodi in due metà, la prima appunto già vista composta da otto episodi, e la seconda che stiamo tuttora aspettando.

La quinta stagione ha visto la riconferma di quasi tutto il cast, oltre i due protagonisti principali abbiamo infatti:

Kevin Alejandro è Daniel Espinoza

DB Woodside nelle vesti Amendiel

Lesley-Ann Brandt è il demone Mazikeen

Aimee Garcia è Ella Lopez

Rachel Harris è la psicologa Linda Martin

Scarlett Estevez è Trixie

organico che vede l’arrivo nell’ultimo episodio e probabilmente nei prossimo che stanno per arrivare di di Dennis Haysbert, il quale interpreterà Dio, che come abbiamo visto interviene per sedare lo scontro tra i tre fratelli giunto ormai al culmine.

E la seconda parte ?

Ora la domanda è una sola, quando arriveranno i prossimi episodi ? Purtroppo al momento non c’è ancora risposta, la produzione e Netflix non hanno rilasciato nessun indizio, il silenzio più totale aleggia intorno agli episodi.

Quello che si crede è che l’emergenza Coronavirus abbia avuto un peso specifico a dir poco mostruoso sull’arrivo degli episodi, dal momento che, con gli altri contenuti con cui Netflix aveva adottato la politica di divisione in due metà, il tempo intercorso tra il rilascio della prima e della seconda era stato di massimo 6 mesi.