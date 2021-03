Coop e Ipercoop si avvicinano sempre di più ai più famosi e rinomati rivenditori di elettronica del nostro paese, riuscendo nel contempo a lanciare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare al massimo.

Tutti gli acquisti possono essere effettuati in ogni punto vendita limitato però alle regioni Veneto, Sicilia, Marche, Friuli venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia, entro la data di scadenza del 24 marzo 2021. Come potrete immaginare, gli stessi prezzi non sono validi online sul sito ufficiale dell’azienda, l’utente sarà quindi limitato solo ai suddetti negozi. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nella stessa location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: questo volantino riserva grandi sorprese

Un volantino pieno zeppo di offerte e di sorprese attende tutti i consumatori, sebbene comunque lo smartphone più qualitativo non superi i 299 euro, rappresentato dall’ottimo Oppo Reno 4Z, con il quale l’utente potrà ugualmente raggiungere prestazioni più che convincenti.

Tra gli altri modelli da non perdere di vista, rammentiamo la presenza dell’ottimo Xiaomi redmi Note 9S, disponibile a meno di 169 euro, per finire con Alcatel 1 SE 2020 o anche Xiaomi Redmi 9.

Naturalmente il volantino racchiude anche altre occasioni ugualmente interessanti, però legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo come galleria fotografica (e sottostanti alle limitazioni discusse in precedenza).