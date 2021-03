Non possiamo evitare di dire che fin dal primo momento il colosso cinese Xiaomi ha fatto scuola nel mercato degli smartwatch ed indossabili in generale a livello mondiale.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare in rete delle nuove foto riconducibili alla nuova Mi Band 6. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul nuovo dispositivo.

Xiaomi Mi Band 6: trapelano online alcune foto del presunto dispositivo

La quinta generazione di Mi Band è ormai sul mercato e Xiaomi pensa alla prossima. L’immagine trapelata in rete nelle ultime ore è stata associata a una delle prime immagini dal vivo di Xiaomi Mi Band 6: la smartband è ritratta di profilo laterale affianco del cavo per la ricarica, pertanto non riusciamo a scorgere molto.

Il profilo suggerisce che il design sarà chiaramente simile a quello presentato dalle generazioni precedenti, ma che forse un upgrade ci sarà per la grandezza del display. Xiaomi Mi Band 6 sarebbe ormai pronta al lancio, al punto che ha già ricevuto le certificazioni di rito per la commercializzazione in Indonesia, rivelando che sarà identificata dal codice modello XMSH15HM.

Grazie ai rumor precedenti, sappiamo che la Mi Band 6 supporterà Alexa e fornirà anche misurazioni di saturazione di ossigeno nel sangue, oltre che quelle relative alla frequenza cardiaca. Per il momento queste sono le uniche indiscrezioni che abbiamo, ma sicuramente nelle prossime settimane ne arriveranno altre. Ora non ci resta che attendere, noi come al solito vi terremo informati su qualsiasi novità.